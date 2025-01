Ingin Tampil Beda, Ferry Salim : I am Bunglon

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Ferry Salim merasa perlunya kepercayaan diri dalam berpakaian. Menurutnya, menjadi diri sendiri penting agar merasa nyaman dengan pilihan gaya pakaiannya. Ferry pun mengaku tak memiliki satu gaya berpakaian yang pasti lantaran selalu berganti-ganti.



“I am really bunglon gitu,” kata Ferry usai malam anugerah bertajuk Gentlemen Is You yang diselenggarakan Galeries Lafayette Paris di Pacific Place, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2017. Baca: Lakukan Olahraga Egois, Ferry Salim Tampil Muda di Usia 50



Ferry menuturkan dapat mengombinasikan pakaian formal, misalnya jas, dengan pakaian yang santai atau casual. Bisa juga gaya yang formal itu dikolaborasikan dengan pakaian sport. Celana pendek atau warna-warni pun dapat dikenakannya sewaktu-waktu. “Jadi tergantung keinginan saya pengen apa. Pokoknya I wanna look different,” tutur Ferry.



Pria berusia 50 tahun ini pun tak memprioritaskan apakah harus tampil memukau dengan mengenakan baju, celana, atau sepatu tertentu. Biasanya, ia terlebih dahulu memilih satu jenis pakaian yang hendak dikenakannya. Setelah itu, giliran menentukan baju lain sebagai pelengkap. Baca: Rahasia Bugar Presiden Jokowi, dari Kelapa Muda sampai Kemiri



“Misalnya saya lagi pengen pakai atasannya jas berarti saya akan ambil dulu jas warnanya apa kemudian baru cari celana, sepatu, dan lain-lain. Tapi kalau saya lagi pengen pakai celana ini ke pesta, berarti saya ambil celananya dulu baru saya cari atasannya, sepatunya, dan sebagainya,” kata Ferry.



LANI DIANA