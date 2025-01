Ini Dia Foto Prewedding Kahiyang Ayu, Elegan dan Romantis

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan Kahiyang Ayu, puteri satu-satunya Presiden Jokowi dan istrinya Iriana Jokowi tinggal menghitung hari. Foto prewedding yang dilakukan umumnya oleh setiap calon pengantin pun telah dilakukan.



Diketahui, pada pernikahan kali ini The Bride Story, wedding organizer yang mengelola pernikahan Raisa dan Hamish, juga ikut dalam persiapan pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby.



Dalam akun instagramnya, thebridestory membagikan foto pre wedding keduanya yang terkesan sangat elegan. Foto itu sendiri diambil di beberapa lokasi termasuk salah satunya di candi Borobudur yang berada di Magelang Jawa Tengah.



Baca juga: Mengintip Kesibukan di Belakang Panggung JFW 2018



Adapun tema dari foto pre wedding itu adalah Nusantara. Karena itulah foto prewedding diambil di lokasi yang sangat kental Indonesia yakni Yogyakarta, Magelang dan Bali.



Tema kostum yang digunakan sebagian besar adalah pakaian tradisional berupa kebaya yang dipakai Kahiyang dengan warna biru, putih dan maroon, sementarà Bobby memakai batik warna senada.



Sementara itu, mereka juga memakai pakaian casual di antara kijang-kijang, dan juga Kahiyang juga sempat berfoto dengan memakai gaun pengantin modern lengan pendek dan rok selutut, sementara Bobby memakai jas berwarna hitam.



The Bride Story juga mengungkap foto tersebut diambil oleh akun @allseasonsphoto, vendor fotografi yang terletak di Surabaya Jawa Timur.



The Bride Story juga mengunggah 13 foto prewedding Kahiyang Ayu dan Bobby dalam website resminya tersebut, yang kesemuanya diambil oleh All Seasons Photo.



Dalam akun instagramnya, @allseasonsphoto juga mengungkapkan mereka akan mendokumentasikan pesta pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby.