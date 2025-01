Ini Dia Koleksi Tshirt Spesial Tentang Kisah Epik Stars Wars

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Stars Wars: The Last Jedi resmi rilis di Indonesia, Rabu 13 Desember 2017. Dari sekian banyak film yang telah tayang, Star Wars menjadi salah satu yang paling dinanti penonton penghujung tahun ini.



The Last Jedi sendiri merupakan kelanjutan dari serial pada 2015, Star Wars: The Force Awakens yang sukses mendulang lebih dari US$2 miliar di box office global dan menjadi film dengan pendapatan ke-3 tertinggi sepanjang masa.



Sejak pertama rilis pada 1977, film fiksi ilmiah ini menjadi sebuah fenomena budaya serta menghasilkan banyak produksi film, buku, permainan video, serial televisi hingga kolaborasi produk fashion.



Menyambut rilisnya The Last Jedi, produsen pakaian asal Jepang, UNIQLO juga meluncurkan koleksi spesial UT UNIQLO T-Shirt Star Wars yang mulai didapatkan sejak 4 Desember. Seperti namanya, koleksi ini mengambil inspirasi dari kisah epik Stars Wars.



Di koleksi spesial untuk para pencinta Star Wars ini, UNIQLO menawarkan berbagai pilihan warna dasar kaos yang beragam, seperti hitam, biru, pink, putih, abu-abu, hijau sampai merah.



Selain itu, dengan desain yang lebih bervariasi, koleksi ini tak hanya menggunakan logo Star Wars saja, tetapi beberapa karakter dalam film tersebut juga akan ditampilkan. Bahkan, beberapa busana di koleksi ini senganja dirancang dapat digunakan oleh pria, wanita dan anak-anak.