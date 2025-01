Intip 10 Tempat di Dunia yang Paling Instagrammable

TEMPO.CO, Jakarta - Mendekati akhir tahun 2017, salah satu media sosial paling populer, Instagram merilis 10 kota yang paling Instagrammable dan ternyata salah satunya ada kota di Indonesia.



Pihak Instagram mengambil data dari 1 Januari 2017 hingga 17 November 2017 dan mencari tahu kota mana saja di dunia yang paling Instagrammable dan paling sering dibagikan di media sosial tersebut. Berikut 10 di antaranya:



Pengunjung bersantai di atas formasi batu di Central Park, New York, 29 Oktober 2015. Suasana musim gugur yang indah mulai terlihat di taman yang menjadi pusat kota New York tersebut. REUTERS/Lucas Jackson

1. New York

Keindahan New York memang tak perlu diragukan lagi karena terbukti menjadi kota yang paling sering dibagikan di Instagram. Gedung-gedung tinggi di kota ini memang memiliki pesona tersendiri.



Tentara penjaga kehormatan Rusia berbaris di Lapangan Merah selama parade militer Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei 2017. Pawai ini untuk merayakan 72 tahun kemenangan Rusia di Perang Dunia II. AP/Alexander Zemlianichenko

2. Moskow

Ibu kota Rusia ini memang memiliki banyak bangunan indah yang sangat Instagrammable. Tentu saja hal itu membuat Moskow pantas masuk dalam daftar kota yang paling sering dibagikan di Instagram.



Kemilau gereja Westminster Abbey dengan sorotan lampu-lampu hias yang didesain oleh seniman Patrice Warrener mewarnai jalan di kota London, Inggris, 14 Januari 2016. (AP Photo)

3. London

Siapa sih yang bisa menolak keindahan kota London? Kota yang satu ini disebut sebagai kota yang sinematik karena memiliki arsitektur bersejarah hingga yang paling modern.



Ratusan pengemudi Uber memarkir kendaraan mereka saat menggelar unjuk rasa menolak peraturan baru terkait transportasi online di Sao Paulo, Brasil, 30 Oktober 2017. REUTERS

4. Sao Paulo

Kota di Brasil ini memang menjadi salah satu kota tujuan wisata oleh banyak turis dari seluruh dunia. Pasalnya kota ini memiliki banyak tempat-tempat indah mulai dari gereja katedralnya hingga pemandangan alam lainnya.



Alessandra Ambrosio berfoto di depan Menara Eiffel dalam sesi foto Victoria's Secret di Paris, Perancis, 29 November 2016. Fashion Show Victoria's Secret akan digelar di kota ini. Pascal Le Segretain/Getty

5. Paris

Kota mode ini tak hanya memiliki toko busana dari desainer populer dunia saja karena pemandangan yang indah juga banyak disajikan di kota ini. Tak hanya di Eiffel Tower saja yang bisa kalian jadikan tempat berfoto, di setiap sudut jalanan kota Paris juga sangat Instagrammable. Baca:#radioguemati, Presiden Jokowi: Emang Enak?



Ruang makan di dalam dan luar ruangan dengan pemandangan kota Los Angeles. Rumah termahal di Amerika Serikat ini memiliki 12 kamar tidur, 21 kamar mandi, dan tiga dapur. AP/Jae C. Hong

6. Los Angeles

Kota yang menjadi rumah bagi banyak selebriti dunia ini juga memiliki banyak pemandangan indah yang sangat Instagrammable. Mulai dari pantai, pegunungan hingga padang pasir semuanya indah dan cocok jadi spot berfoto.



Masjid St Petersburg. saint-petersburg.guide

7. Saint Petersburg

Salah satu kota di Rusia ini juga nggak kalah indahnya dengan kota-kota lain dalam daftar ini. Banyaknya bangunan yang beraksitektur kuno membuat kota ini jadi tampak sangat indah. Rupanya Saint Petersburg jadi terlihat indah berkali lipat saat turun salju karena tampak seperti dalam cerita dongeng.