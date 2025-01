Jelang DWP 2017, Musik EDM Semakin Ramai

TEMPO.CO , Jakarta - Djakarta Warehouse Project ( DWP ) hadir kembali tahun ini. Para pecinta genre Electronic Dance Music alis EDM tentunya sudah tidak sabar memanjakan telinganya di acara yang berlangsung pada 15-16 Desember 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Salah satu orang yang sangat menunggu acara ini adalah penyanyi Millane Fernandez. "Caaaannnn‘t wait!!!! Who‘s coming with me? #dwp #jakarta #2017," tulisnya di media sosial Instagram 13 Desember 2017.

Direktur Pemasaran All In Entertainment, Dhani Rahmana, yang membawahkan beberapa tempat hiburan malam di Bali dan Jakarta, membenarkan kuatnya pengaruh musik EDM dalam meramaikan kembali bisnis hiburan malam. Salah satunya dapat dilihat dari makin berkembangnya bisnis klub malam Fable milik All In Entertainment yang tengah populer di Ibu Kota. Fable merupakan salah satu klub malam yang mempopulerkan musik EDM di Indonesia.