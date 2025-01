John Mayer Gagal Konser Karena Jalani Apendektomi, Apa Itu?

Padahal, Mayer seharusnya berada di sebuah konser di New Orleans. Namun, karena kondisi kesehatan sang penyanyi, maka konser pun ditunda, ungkap pihak Dead & Company dalam akun Twitter mereka. Baca juga: Istri Ulang Tahun, Begini Romantisme Ahok di Instagram Kenali 3 Vaksin Difteri dan Apa Pentingnya Imunisasi Lanjutan? "Pagi ini, John Mayer dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan apendektomi darurat, kondisi ini memaksa konser pada 5 Desember di New Orleans ditunda," cuit mereka.

John Mayer telah menghabiskan sebagian besar tahun 2017 ini memfokuskan diri pada karya solonya, setelah merilis album "The Search for Everything" dan single "Still Feel Like Your Man" pada musim semi yang lalu, demikian seperti dilansir laman Digital Spy.