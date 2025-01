Jonghyun Tewas, Simak Betapa Dekatnya Artis K-POP dengan Depresi

Berdasarkan pesan Jonghyun pada temannya Nine dari band rock Dear Cloud, yang diungkapkan lewat media sosial setelah mendapat izin dari keluarga mendiang, Jonghyun ternyata kesulitan menjalani hidup sebagai selebritas. "Aku hancur dari dalam. Depresi yang perlahan menggerogotiku, akhirnya benar-benar menelanku. Dan aku tidak bisa mengalahkannya," tulis Jonghyun. Baca: Mau Sukses, Pertama Perhatikan Kelebihan Diri

Tidak diketahui kapan Nine menerima pesan itu dari Jonghyun, tapi sang rocker langsung mengirimkannya ke keluarga Jonghyun setelah mendapatkannya. Nine dan Jonghyun menjadi teman dekat setelah mereka pertemu di acara radio Jonghyun "Blue Night, I am Jonghyun".