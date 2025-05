Koepoe Koepoe:Lewat Masakan, Tunjukan Dirimu Apa Adanya

TEMPO.CO, Jakarta - Koepoe Koepoe meluncurkan program Say It With Flavor yang mengajak masyarakat untuk mengekspresikan perasaan melalui rasa dan mendukung kepercayaan diri setiap orang untuk berkreasi dengan masakan sesuai gaya dan selera masing-masing.

Say It With Flavor memberikan pesan banyak hal yang dapat diungkapkan melalui rasa masakan, sehingga masakan bisa menjadi jembatan komunikasi, penghangat situasi, tanda kasih, serta tanda apresiasi.

“Koepoe Koepoe meyakini memasak memiliki banyak makna yang mampu menyampaikan berbagai perasaan yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan intuisi memasak yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang, kami ingin memberikan kemudahan bagi para Flavor Lover melalui keragaman produk yang kami miliki,” kata Ahmad Fachrur Rivai Head of Marketing Division PT Anggana Catur Prima, Selasa (22 Desember 2015).

Perbedaan karakter yang dimilki setiap orang akan memberikan kekhasan saat mengkreasikan rasa, hal ini menjadi dasar komitmen Koepoe Koepoe untuk membantu setiap orang menemukan jati diri khasnya akan rasa dan pada saat memasak dengan menyediakan variasi lengkap solusi memasak dan menjadi inspirasi setiap orang dalam mengeksplorasi masakan sesuai cara mereka sendiri.

Bersamaan dengan peluncuran kampanye tersebut, Koepoe Koepoe yang sudah dimulai sejak 1942 itu juga meluncurkan websit www.koepoekoepoe.com yang berisi beragam informasi untuk Flavor Lover, di antaranya resep mengolah masakan dan kue (cooking dan baking), dan membedah teknik.

BISNIS