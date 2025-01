Koleksi Perhiasan Jelang Tahun Baru: Antara Kerinduan dan Cinta

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir tahun dan musim liburan, Thomas Sabo Indonesia mempersembahkan beragam koleksi perhiasan yang menampilkan the expresive Avant-Garde looks, perhiasan berlian filigri, perhiasan esensial Sterling silver dan koleksi baru dari Rebel at Heart.

Desain koleksi ini menggabungkan dua tema utama dari gaya hidup kontemporer: kerinduan untuk yang jauh dan cinta untuk orang terdekat (yearning for the faraway and love of the familiar)

Koleksi ini menampilkan beragam desain untuk pendan, anting, gelang, cicin serta beads dapat diharmonisasikan dan dikombinasikan satu dengan yang lain secara sempurna.

Thomas Sabo Rebel at Heart adalah salah satu contoh yang memiliki banyak produk unisex melalui komponen yang simbolik dan ikonik. Terinspirasi oleh Zeitgeist (spirit

of the times) dan perkembangan, serta dipadukan dengn simbolisasi kultur selama berabad-abad lalu, koleksi Rebel at Heart mengekspresikan semangat dalam kebebasan dan rasa percaya diri dengan penuh gaya.

Kemampuan memadupadankan perhiasan dengan cara yang personal adalah keutamaan konsep Thomas Sabo Karma Beads, yang menonjolkan setiap beads yang ikonik akan menceritakan makna dibalik butiran beads. Dibuat dengan Sterling silver berkualitas premium dan dihiasi dengan ornamen filigri.