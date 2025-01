Tetap Awet Muda, Intip 6 Bintang Dunia Ini Merawat Wajahnya

Salma Hayek berpose dengan latar poster film "Kering Women in Motion" di Festival Film Cannes ke-68 di Cannes, Prancis, 16 Mei 2015. REUTERS/Regis Duvignau

4. Salma Hayek

Formula Hayek untuk kulit sempurna adalah ia tidak akan pernah tertidur dengan wajah penuh makeup. "Saya tidak pernah tidur tanpa mencuci muka. Tidak pernah dalam hidup saya," katanya. "Bahkan jika saya sakit, lelah, atau bahkan jika saya mabuk, saya mungkin lupa melepas gaun, sepatu, dan perhiasannya. Tapi kalau makeup, saya tidak pernah lupa.”





Bintang "Sex And The City", Sarah Jessica Parker berada di posisi kedua perempuan paling tak seksi dari fatar poling MenKind. Smscs.com

5. Sarah Jessica Parker

Parker juga seorang ‘advokat’ kulit bersih sebelum tidur karena selalu tidur dengan kulit bersih. "Hal yang paling rajin yang saya lakukan adalah mencuci muka," katanya. "Saya berkata kepada suami saya, 'Oh, saya sangat lelah, Matthew, rasanya saya tidak ingin mencuci muka.' Dia seperti, 'Loh, emangnya kamu harus? ' Dia tidak mengerti, saya juga selalu pakai pelembab dan lip balm."