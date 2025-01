Makan Enak Tapi Tetap Sehat? Ini Trik Selebgram Calvin Herryson

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram makanan Calvin Herryson berupaya tak terlena dengan makanan enak. Calvin tetap menjaga kesehatan tubuhnya agar jauh-jauh dari penyakit.



Aktivitasnya mencicipi makanan dalam negeri yang kemudian dipromosikan melalui akun instagram @gedeinperut itu berpotensi memunculkan penyakit. Ia pun menyadarinya setelah kerap bertandang ke tempat kuliner.



Berangkat dari pengalaman itu, Calvin memanfaatkan akun instagram-nya untuk mendorong warganet atau netizen hidup sehat.



“Aku selalu ajak followers aku untuk tetap olahraga walaupun kulineran terus,” kata Calvin saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.



Baca juga:

Makanan Unik di Instagram, 'lapar sih lapar tapi gak gini juga'

Alexis Ditutup, Selebgram: Semoga Moral Masyarakat Lebih Baik



Selain itu, Calvin juga kerap kali mengingatkan pengikutnya mengkonsumsi makanan sehat. Caranya dengan membagikan menu sehat ala pria berusia 23 tahun ini lewat instastory. Menu sehat itu, misalnya daging panggang dan sayuran rebus yang diberi saus sesuai selera.



“Ngemilnya ya buah-buahan aja,” ujar Calvin.



Apa sih makanan sehat menurut Calvin? "Hidangan yang mengandung gizi seimbang. Misalnya, daging, sayur, dan buah," katanya. Ia berujar selalu berupaya mengkonsumsi daging agar kebutuhan protein terpenuhi. Sementara sayur dan buah untuk mencukupi vitamin yang diperlukan tubuhnya.



Biasanya, ia mengunggah foto makanan berupa jajanan pasar atau tempat makan terkenal di pinggir jalan. Menjadi artis instagram berbasis unggahan makanan sudah dilakoni sejak 2015. Tak hanya di instagram, Calvin juga membagikan ceritanya lewat blog gedeinperut.com