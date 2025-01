Makanan Unik di Instagram, 'lapar sih lapar tapi gak gini juga'

TEMPO.CO, Jakarta - Media Sosial telah menjadi sorotan publik dalam era digitalisasi masa kini. Salah satunya adalah instagram. Aplikasi tempat berbagi foto foto dan video yang memorable bisa dilihat oleh publik.



Selain berbagai foto kenangan yang kerap dibagikan para selebgram di instagram, terdapat pula foto makanan unik, dan mungkin belum banyak diketahui umum. Paling tidak ada 4 jenis makanan dan minuman seperti di bawah ini:



Kudapan serangga. instagram.com

1. Makanan Serangga

Pada Februari tahun lalu, Rachel Vanya memposting makanan korea berupa serangga seperti kalajengking, pupa ulat sutera, dan belalang. Salah satu makanan tersebut dinamakan Beondagi yang merupakan kepompong ulat sutra yang direbus atau dikukus dalam panci besar. “ lapar sih lapar tapi gak gini juga “ ujar salah satu netizen di kolom komentar. Berani coba?



Rujak Shanghai Encim. instagram.com

2. Rujak Shanghai Encim

“The Legendary Rujak Shanghai Encim! When Rujak doesn’t contain fruits but seafood! Have you ever tried?” tulis Filpusverdi di akun instagram miliknya minggu kemarin. Akun seorang dokter kuliner tersebut menampilkan foto rujak shanghai yang terdiri dari campuran kangkung, juhi (cumi besar), ubur-ubur, lobak, & timun lalu disiram dengan kecap asin, ditambah bawang putih halus dan dicampur saos, sambal tomat , lalu saos merah kental dilumurkan di atasnya & terakhir taburan bumbu kacang tanah menutup semuanya. Seporsi makanan unik ini bisa dicoba di daerah Glodok, Jakarta Barat



Black Star Pastry. Foto: Black Star Pastry

3. Donat Bercahaya

Glonut diciptakan oleh Christopher Thé dan tokonya Black Star Pastry. ‘Ramuan yang membuat icingnya terlihat bersinar adalah vitamin B, yang dengan sendirinya cukup asam,' kata Christopher."Kami memutuskan untuk kemudian memasukkan donat itu ke dalam lapisan yuzu, yang juga cukup asam." Yuzu, yang terlihat seperti persilangan antara jeruk dan lemon, adalah buah sitrus yang sering digunakan masakan Jepang sebagai bumbu. ” GLOW IN THE DARK DONUTS!! Kayanya gak mungkin limited nih, bakal terus ada! Seru banget. Maybe bentar lagi ada yg niru di Indonesia. Ya gak guys? Hehe.. “ tulis akun instagram eat.inc pada bulan july yang lalu.



Minuman Sanlight. instagram.com

4. Minuman Sabun Cuci Piring

Setelah membahas beberapa makanan, tak ada salahnya mencoba minuman segar ini. Jangan terkecoh dengan kemasan dan namanya yang biasa kita pakai untuk mencuci piring. Minuman ini bisa kita minum layaknya minuman fanta atau sejenisnya. “biasa aja sih, kyk minum fanta ato apa gitu, bersoda dikit hahaa,” ujar pemilik akun instagram Shelmisetiawan.



