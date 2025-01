Male Artinya Pria, Ini Perbedaannya dengan Man, Men, dan Boy

TEMPO.CO, JAKARTA - Male artinya pria dan female artinya wanita. Terdapat beberapa cara untuk penyebutan gender dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah male dan female yang kerap digunakan di konteks formal atau ilmiah untuk merujuk pada jenis kelamin biologis seseorang, seperti dalam penelitian, statistik, atau diskusi medis.

Istilah ini juga populer di kalangan masyarakat, karena tak jarang dipakai untuk menandai tempat-tempat yang memisahkan antara pria dan wanita, seperti halnya toilet umum. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang bingung dengan arti dari kata male dan perbedaannya dengan penyebutan man, men, dan boy.

Untuk informasi lebih lanjut, berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai male artinya dan perbedaannya dengan man, men, dan boy.

Arti Male Berasal dari bahasa Inggris, secara umum male artinya pria. Menurut Kamus Merriam Webster, male merujuk pada individu yang berjenis kelamin laki-laki, yang memproduksi spermatozoa untuk membuahi sel telur wanita.

Dalam konteks bahasa Inggris, kata male berfungsi sebagai bentuk kata sifat. Kata ini juga didefinisikan sebagai identitas gender yang berlawanan dengan perempuan. Male juga diartikan dengan ciri khas anak laki-laki, laki-laki, atau jenis kelamin laki-laki, yakni menunjukkan sifat kelaki-lakian.

Pada tumbuhan, male adalah kata benda, yakni tumbuhan yang memiliki benang sari tetapi tidak memiliki putik. Karena itu, kata ini mempunyai sinonim jantan dalam bahasa Indonesia.

Perbedaan Male, Man, Men, dan Boy Dalam bahasa Inggris, pria atau laki-laki memiliki penyebutan lain selain male, yakni man, men, dan boy. Hal yang membedakan keempatnya adalah penggunaan yang spesifik. Male digunakan untuk merujuk pada jenis kelamin laki-laki secara biologis dan lebih sering dipakai dalam konteks formal, ilmiah, atau dalam dokumen resmi. Contohnya "The male athlete competed in the Olympics."

Sementara itu, man digunakan untuk menyebut seorang laki-laki dewasa secara individual, seperti dalam kalimat "The man is reading a book." Bentuk jamaknya adalah men, yang digunakan ketika merujuk pada lebih dari satu laki-laki dewasa, misalnya "The men are working together on the project."

Di sisi lain, boy digunakan untuk merujuk pada anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa. Contoh penggunaannya adalah "The boy is playing in the park." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa male lebih berfokus pada jenis kelamin secara umum. Sementara man, men, dan boy lebih mengacu pada usia dan kedewasaan seseorang.