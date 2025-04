Nuansa Yunani Kuno dalam Koleksi Cruise 2018 Chanel

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer Karl Lagerferld yang juga menjadi Kepala Desainer dan Direktur Kreatif rumah mode Chanel kembali ke Paris untuk memamerkan koleksi Cruise 2018. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, dia biasanya memilih memamerkan koleksi Cruise di negara yang memiliki daya tarik spesial, seperti Kuba dan Seoul, serta mengambil inspirasi dari kebudayaan lokal.



Di Paris, Karl Lagerfeld menampilkan koleksi Cruise 2018 di Grand Palais, lokasi yang biasa digunakan untuk fashion show koleksi ready to wear. Dia mengubah Grand Palais menjadi pilar-pilar dan reruntuhan kuno zaman Yunani -selaras dengan koleksi terbarunya yang diberi nama The Modernity of Antiquity yang terinspirasi dari kecantikan dewi Yunani.







"Kriteria kecantikan kuno, klasik berasal dari Yunani. Tidak pernah ada representasi wanita yang lebih cantik. Keseluruhan Renaisans sebenarnya didasarkan pada zaman dulu. Ini benar-benar tentang kaum muda di masa itu dengan segala kekuatan dan ketidakpastiannya,” ujar Karl Lagerfeld sebelum show.



Tidak ada stiletto atau heels besar dalam koleksi ini. Karl Lagerfeld menghadirkan gaya Yunani dengan sandal gladiator dengan heels ionik. Sandal gladiator ini hadir dalam warna-warna cerah seperti kuning, biru, merah, dan hitam.







Sesuai dengan temanya, koleksi terbaru Chanel menampilkan dress dengan teknik draping, one shoulder, aksen emas, dan headband seperti yang dipakai dewi Yunani. Motif-motif tembikar berwarna merah dan hitam diolah kembali dalam dress column, yang berpotongan lurus dan pas bentuk tubuh. Tampilan akhir koleksi ini bergaya Venus, gaun yang dilapisi bias berwarna pink pucat dan krim dengan hiasan emas.



Model Chanel seperti Lily-Rose Depp, Cara Delevigne, Kendall Jenner harus absen di fashion show koleksi ini karena mereka menghadiri Met Gala 2017. Seperti biasanya, Karl Lagerfeld menggandeng model termudanya Hudson Kroenig.



HARPERSBAZAAR| VOGUE | NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Asisten Ungkap Rahasia di Sepatu Jackie Kennedy

Yuk, Ajak Tubuh Beradaptasi Menjelang Puasa Ramadhan

Anak Ketahuan Berbohong atau Menyontek, Jangan Langsung Dimarahi