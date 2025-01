Pakar Kecantikan Ungkap Rias Wajah yang Pas untuk Wanita Asia

TEMPO.CO , Jakarta - Karakter wajah dan kulit perempuan Asia biasanya memiliki struktur yang lebih lembut dan muda bila dibandingkan dengan perempuan Eropa. Warna kulit perempuan Asia juga berbeda. Karena itu pemilihan warna make up untuk perempuan Asia harus disesuaikan dengan diri masing-masing. Apa yang terlihat bagus untuk perempuan Eropa belum tentu terlihat bagus untuk perempuan Asia.

Pakar kecantikan asal Jepang, Kayo Sekiya menjelaskan kalau warna make up yang cocok harus disesuaikan dengan warna kulit, mata, dan rambut. Kayo sudah bekerja sebagai pakar kecantikan selama 20 tahun dan belajar mengenai kecantikan perempuan Asia serta bagaimana menonjolkan kecantikan tersebut.

Namun untuk perempuan Asia sekarang sedang banyak yang menggunakan warna yang lebih beragam untuk mata dan bibir. Sedangkan untuk make up seperti alis dan pipi menggunakan warna natural seperti coklat. Tren untuk menggunakan warna coklat untuk alis kembali ke perempuan Asia, yang sempat sering menggunakan warna hitam.

“Kita kembali lagi melihat warna make up, yang terbaik adalah warna yang paling cocok dengan kulit dan warna kulit sangat beragam di Asia,” lanjut Kayo.

Kayo Sekiya juga akan mengadakan bincag-bincang mini bertajuk “Know Your Right Color”, Minggu, 3 Desember 2017, di Mall Central Park jakarta mengenai pemilihan warna make up bagi perempuan Asia. Di acara ini, dia akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pemilihan warna untuk kulit, mata, dan rambut yang berbeda.