TEMPO.CO, Jakarta - Ikon-ikon budaya populer akan tampil di Indonesia Comic Con (ICC) di Jakarta Convention Center pada 14-15 November mendatang. "Kami akan menghadirkan ikon-ikon ternama dan terbaik di industri budaya populer guna memastikan para fan kami dimanjakan dengan pertunjukan dan pengalaman yang tak terlupakan," kata James Boey, General Manager Reed Panorama Exhibitions, Senin, 2 November 2015.



Sebanyak 140 peserta dari Amerika Serikat, Italia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia akan hadir di ICC, termasuk di antaranya Sanrio yang akan membawa karakter Hello Kitty dalam berbagai bentuk. Ada pula perusahaan sepatu Piero yang bekerja sama dengan Star Wars, perusahaan action figure Funko yang membawa edisi spesial Star Wars: The Force Awakens, dan Royal Selangor yang akan meluncurkan diorama Luke vs Rancor dalam jumlah terbatas.



Ada juga talenta lokal yang berpartisipasi, yakni komik re:ON dan Glitch Network. Di ICC, para kolektor mainan dan barang koleksi klasik dapat mencari harta karun di Collector's Hunting Ground dan Collector's Private Showcase.



Direktur Retail dan Lisensi Disney Indonesia Mochtar Sarman juga menghadirkan lukisan Chroma Depth dengan ukuran 130 x 200 sentimeter yang dijual seharga US$ 2.500. Sedangkan Maid & Butler Cafe, Comics Corner, dan Star Wars Painting Showcase berkolaborasi dengan komunitas penggemar 501st Legion.



Dua disc jockey dari Jepang, Yuyoyuppe dan sasakure.UK, akan meramaikan ICC dan menyegarkan dahaga penggemar anisong (anime song) dan rock. Yuyoyuppe telah tampil pada berbagai festival rock bergengsi, seperti Summer Sonic and Rock di Jepang. Dia juga memproduseri musik band Jepang, BABYMETAL.



Sasakure.UK adalah produsen Vocaloid terkenal serta komposer dari Be-Music Script untuk permainan irama. Dia telah berkontribusi banyak pada lagu hit untuk komunitas Vocaloid sejak 2008.



ANTARA