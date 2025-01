Pameran Seni ini Ajak Masyarakat Lebih Kritis Terhadap Pakaian

Hal ini disampaikan oleh kurator seni rupa berkonsep fashion, Rifky Effendy, saat menjelaskan makna tagline What You Wear Is (NOT) What You Are; You Are (NOT) What You Wear. Tagline itu digunakan dalam pameran seni kontemporer bertajuk Art X Fashion. “Berharap orang yang hadir di pameran ini tahu makna pakaian dan perilaku,” kata Rifky setelah pembukaan pameran di The Warehouse, Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017.



Pameran seni Art X Fashion di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. TEMPO/Lani Diana