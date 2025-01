Para Desainer Ternama Kembali Ramaikan Jakarta Fashion Week

TEMPO.CO , Jakarta - Hingga satu dekade menapakkan kaki sebagai platform penggerak industri mode Indonesia, Jakarta Fashion Week tetap konsisten mengembangkan kapasitas desainer Indonesia dengan mengadakan program lndonesia Fashion Forward (lF F). Program inkubasi desainer muda ini meruoakan hasil kerja sama Jakarta Fashion Week, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, British Council, dan Center for Fashion Entreprise sejak 2012.

Label-label dan para desainer yang tergabung dalam lFF antara lain Major Minor, Tex Saverio, Yosafat Dwi Kurniawan. Dian Pelangi, Albert Yanuar, Patrick Owen, Toton, Peggy Hartanto, Jii by Gloria Agatha, Billy Tjong, Norma Hauri, Yelly, l.K.Y.K, Rani Hatta, Bateeq, Novita Yunus, Jenahara.

Di 2017 ini, IFF kembali mengembangkan kapasitas dan mengasah kemampuan para desainer Indonesia. Ada tujuh desainer yang terpilih ke dalam program generasi keenam ini, yaitu Danjyo Hiyoji, Réves Studio, Pvra, At The Studio, Mazuki, Etterette by Vivian Lee, dan Kami.