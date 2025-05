TEMPO.CO, Jakarta - Kebanyakan orang beranggapan bikin pasta itu ribet. Padahal, jika sudah mencoba dan mengetahui teknisnya, keribetan itu menjadi ringan. Seperti yang dipraktekkan La Fonte, produsen pasta berpengalaman yang mengeluarkan produk barunya bernama LaFonte Pronto.



LaFonte Pronto adalah pasta siap saji. Didhidangkan secara cepat, dalam waktu 4 menit saja. Cocok untuk anak-anak muda. LaFonte Pronto hadir dalam 3 varian yaitu: Spaghetti with bolognese sauce, Spaghetti with mushroom sauce dan Spaghetti with chicken sauce.



Dari rilis yang diterima Tempo, Kamis 29 Oktober 2015, pasta ini cocok untuk anak muda, yang kemauannya serca cepat. Biasanya mereka mencari makanan yang dapat diolah secara cepat.



LaFonte Pronto terbuat dari bahan asli seperti potongan daging hingga sausnya. Dengan bahan-bahan asli ini Anda bisa merasakan makan pasta asli dari Italia. La Fonte Pronto dengan ‘Ristorante’, pop-up Italian resto, memberikan pengalaman makan pasta seperti di Italia, cocok buat anak muda. Disamping anak muda bisa merasakan “keaslian” LaFonte Pronto.



“Kami ingin menjawab kebutuhan anak muda akan makanan siap saji yang berbeda dari biasanya, yaitu pasta, dengan bahan-bahan asli cita rasa pasta, saus, dan potongan dagingnya membuat Anda serasa makan pasta asli dari Italia.”, ujar Akhmad Fhatoni, Commercial Manager La Fonte.



ALIA