Pemakaian Vitamin C yang Tepat untuk Perawatan Kulit

Terakhir adalah pemakaian vitamin C untuk mengatasi semua masalah kulit. Tidak seperti retinol yang dapat menyebabkan iritasi dan pengelupasan kulit, vitamin C adalah bahan yang dapat dengan mudah ditoleransi oleh hampir semua jenis kulit. Baca: Produk Perawatan Kulit Butuh Waktu untuk Bekerja, Berapa Lama?

"Saya terobsesi dengan vitamin C," kata dermatolog Mona Gohara, dikutip dari Marie Claire. Vitamin C jarang mengiritasi kulit dan tidak berinteraksi dengan bahan topikal lain. Hal ini membuat vitamin C dapat menyembuhkan di setiap tingkatan kulit.