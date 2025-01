Punya US$ 40 Juta? Pilih Rumah Terbaik Ini, Intip Kemewahannya

TEMPO.CO, Jakarta - Daily sun merilis sejumlah rumah mewah terbaik milik selebritis tahun 2017. Beberapa dari mereka bahkan dijual, jika Anda memiliki uang kurang lebih sebesar US$ 40 juta, Anda pun bisa memilikinya.



Berikut empat rumah terbaik milik selebritis tahun 2017 versi Daily Sun:



1. Taylor Swift, Mansion terbaru yang direstorasi dari Samuel Goldwyn

Sebagai satu selebriti terkaya di dunia dengan perkiraan pendapatan karir dari musik, konser, akting dan pengesahannya mendekati $ 800 juta. Apa yang harus dilakukan dengan semua uang itu? Taylor Swift telah menginvestasikan sebagian besar uang itu di real estat dengan rumah-rumah di New York City, Rhode Island, Nashville dan pembelian terakhirnya , dari Samuel Goldwyn seluas 10.982 kaki persegi, tujuh kamar tidur, 10 kamar mandi di Beverly Hills. Termasuk ruang perpustakaan, sebuah suite tamu dengan pintu masuk pribadi di tingkat utama rumah, ruang kartu, ruang olahraga dan apartemen tamu pribadi tambahan di atas garasi.



2. Montecito flip dari Ellen DeGeneres's

DeGeneres dan istrinya, aktris terhebat Australia-Amerika Portia de Rossi, menginvestasikan real estat terbaru, sebuah rumah luas dan paviliun di bukit Montecito, California, yang menghadap ke laut dan pegunungan yang disebut sebagai "The Villa".



DeGeneres dan de Rossi membeli The Villa pada bulan Mei 2013 seharga US$ 26,5 juta dan memperluas perkebunan tersebut melalui akuisisi dua properti yang berdekatan, yang sekarang berjumlah 16,88 hektar. Rumah seluas 10.500 kaki persegi ini terdiri dari enam kamar tidur, delapan bak mandi, sembilan perapian, beberapa perpustakaan, dapur koki berbahan marmer dan kamar formal. Sebuah paviliun hiburan indoor-outdoor dibangun dari batu yang digali di tempat dengan jendela besi buatan tangan.



Pasangan tersebut juga menambahkan kolam renang, lapangan tenisdan memasang sistem irigasi, mekanik, elektronik dan keamanan mutakhir. Mereka tidak menghiraukan biaya dalam memodernisasi properti bersejarah untuk gaya hidup California yang santai.



3. Rumah pantai lama Johnny Carson

Rumah yang dirancang oleh arsitek Ed Niles, merupakan studi di balok kayu, kaca dan lansekap dalam ruangan yang mengaburkan batas antara ruangan di dalam dan di luar. Di dalam ada lapangan tenis dengan paviliun yang memiliki dua kamar tidur, dapur, ruang olahraga dan ruang ganti, kolam air terjun dan ikan koi, dan wisma tamu terpisah lainnya. Setelah kematian Carson pada tahun 2005, istrinya Alexis terus tinggal di sana selama dua tahun lagi sebelum menjual ke produser film Sidney Kimmel dan istrinya, Caroline. Kimmels mengembalikannya ke rencana awalnya dan baru-baru ini memasangnya di pasar seharga US$ 81,5 juta.



4. Rumah bulan madu Elvis dan Priscilla Presley di Palm Springs

Elvis Presley bertemu Priscilla di Bad Nauheim, Jerman pada tahun 1959 saat bertugas di Angkatan Darat. Dia adalah putri seorang perwira Angkatan Darat dan istrinya, yang membawa Priscilla bersama mereka ke sebuah pesta di rumah Elvis. Setelah menikah di Aladdin Hotel di Las Vegas pada bulan Mei 1967, Elvis menyewa "The House of Tomorrow" sebagai rumah bulan madu mereka selama satu tahun seharga US$ 21.000.