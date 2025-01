Rahasia Sehat Kimchi Ada di 3 Bahan Utamanya, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Kimchi dianggap sebagai salah satu makanan tersehat di planet ini. "Ketiga bahan utama dalam kimchi—kubis, bawang merah, dan bawang putih—memiliki khasiat antikanker dan menyehatkan jantung yang signifikan," kata Jonny Bowden, penulis The 150 Healthiest Foods on Earth.



Makanan ini pertama kali dikenal di Korea pada 2.600-3.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-18, Kimchi diberikan bumbu pedas.



Karena kimchi adalah makanan yang difermentasi, kimchi juga mengandung banyak probiotik sehat, yang telah terbukti dapat memperbaiki kekebalan tubuh, mengendalikan peradangan, dan membantu menyehatkan sistem pencernaan.



"Kimchi juga mengandung vitamin tingkat tinggi (vitamin C, vitamin B), mineral (kalsium, potasium, dan zat besi), serta serat makanan," ucap Bowden. Tidak terlalu buruk untuk sesuatu yang beraroma dan lezat. Beberapa ahli bahkan mengatakan kimchi bisa digunakan untuk memerangi obesitas.



HEALTH l THEDAILYMEAL l SDJ