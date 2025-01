S Chandrasekhar Ajarkan Manusia Berani Ungkapkan Ide

TEMPO.CO, Jakarta - Subrahmanyan Chandrasekhar, lahir pada tanggal 19 Oktober 1910 di Lahore, India [sekarang Pakistan]. Bersama William A. Fowler, ia memenangkan Hadiah Nobel Fisika tahun 1983 untuk penemuan pemahaman dasar teori yang diterima saat ini pada tahap evolusi bintang masif belakangan.



S.Chandrasekhar inilah yang membantu kita menyibak misteri langit malam. Saat Anda melihat ke langit – ada bintang di malam hari dan ada matahari di siang hari, sosok inilah uang membantu kita menemukan dari mana asal bintang dan matahari itu dan kemana mereka pergi. Begitu disebutkan dalam Independent.co.uk. Tak heran, jika Google Doodle hari ini pun memperingati S Chandasekhar, sebagai seorang pria yang mungkin lebih daripada yang dikatakan orang lain tentang misteri langit malam. Baca: Jadi Google Doodle Hari Ini, Siapa S. Chandrasekhar?



Dalam sketsa otobiografinya untuk upacara Hadiah Nobel, dia menggambarkan apa yang memotivasi pencarian ilmiahnya. "Setelah beberapa tahun belajar, saya merasa telah mengumpulkan cukup banyak pengetahuan dan mencapai pandangan saya sendiri, saya memiliki dorongan untuk mempresentasikan pandangan saya, belajar dari awal, dalam sebuah akun yang koheren dengan keteraturan, bentuk, dan struktur ," katanya.



Dalam sebuah wawancara, Chandrasekhar memuji Negari Paman Sam tersebut, "Saya memiliki satu keuntungan di sini di Amerika Serikat. Saya memiliki kebebasan yang sangat besar, saya dapat melakukan apa yang saya inginkan. Tidak ada yang mengganggu saya".



Pada awal 1930an, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa, setelah mengubah semua hidrogen mereka menjadi helium, bintang kehilangan energi dan berkontraksi di bawah pengaruh gravitasi mereka sendiri. Bintang-bintang ini, yang dikenal sebagai bintang kerdil putih, terikat pada seukuran Bumi, dan elektron dan nukleus atom penyusunnya menyempit hingga kepadatan sangat tinggi.



Chandrasekhar mengemukakan teori ‘batas Chandrasekhar’ yang bertentangan dengan teori para ilmuwan tersebut. Ia berpendapat bahwa sebuah bintang yang memiliki massa lebih dari 1,44 kali Matahari tidak membentuk bintang kerdil putih namun terus runtuh, melepaskan penutup gasnya dalam ledakan supernova, dan menjadi bintang neutron. Bintang yang lebih masif terus runtuh dan menjadi lubang hitam. Perhitungan ini berkontribusi pada pemahaman supernova, bintang neutron, dan lubang hitam.



Dalam bukunya, Truth and Beauty, dia memberikan nasihat kepada para ilmuwan yang bercita-cita tinggi, "Apa yang ilmuwan coba lakukan pada dasarnya adalah memilih domain, aspek, atau detail tertentu, dan lihat apakah itu sesuai dengan garis besar pada umumnya yang memiliki bentuk dan koherensi, dan jika tidak, itu berguna untuk mencari informasi lebih lanjut yang akan membantunya melakukan penelitian selanjutnya.



Chandrasekhar mengemukakan idenya hingga ia berlayar ke Inggris pada tahun 1930. Namun, idenya mendapat tentangan keras, terutama dari astronom Inggris Arthur Eddington, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterima secara umum.



Chandrasekhar bergabung dengan staf University of Chicago, meningkat dari asisten profesor astrofisika (1938) menjadi profesor astrofisika astrofisika Morton D. Hull yang terhormat (1952), dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1953. Dia melakukan pekerjaan penting untuk transfer energi melalui radiasi di atmosfir bintang dan konveksi di permukaan matahari. Dia juga berusaha mengembangkan teori matematika lubang hitam, menggambarkan karyanya dalam The Mathematical Theory of Black Holes (1983).



ALJAZEERA.COM | BRITANNICA.COM | SALMA HABIBAH