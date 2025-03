Sahur On The Road Artinya Apa? Ini Penjelasan Lengkapnya

TEMPO.CO , Jakarta - Selain berburu takjil , kegiatan yang umumnya sering dilakukan saat bulan Ramadan adalah sahur on the road .

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, sahur on the road adalah sahur di jalanan, yakni kegiatan sahur di luar rumah dengan melakukan kegiatan positif seperti berbagi, sedekah, hingga menumbuhkan solidaritas sosial.

Namun, seiring berjalannya waktu, makna dari sahur on the road kerap mengalami perubahan. Ada yang menjadikannya sebagai ajang berbagi, sementara sebagian lainnya lebih menekankan aspek konvoi yang menimbulkan dampak negatif.

Kegiatan ini cukup populer sejak awal tahun 2000-an. Banyak komunitas, organisasi, atau kelompok pemuda yang mengadakan sahur on the road sebagai ajang mempererat hubungan dengan sesama anggota sambil melakukan kegiatan positif.

Selain berbagi makanan, beberapa kegiatan sahur on the road juga diisi dengan doa bersama, tausiyah, atau kegiatan ibadah lainnya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.

Aturan Sahur On The Road

Seiring berjalannya waktu, esensi sahur on the road berubah menjadi ajang konvoi yang meresahkan masyarakat. Pada beberapa kasus, sahur on the road menjadi ajang tawuran atau berkelahi.