Salad Betawi: Sehat dan Ciamik, Cocok untuk Milenial

TEMPO.CO, Jakarta - Bahan dasar Salad Betawi ialah selada, horenso, quinoa, endives, shiratke liwet. Kemudian bahan-bahan itu dicampur dengan pilihan jenis makanan yang mengandung protein, seperti ikan tuna, black pepper tofu, tempe orek, kentang balado, falavel, jamur, biji-bijian (kacang ijo, kacang kedelai, sorgum), dan lain-lain.



Selanjutnya bagian toppings juga tersedia ragam varian, di antaranya putih telur, kubis, wortel, jeruk bali, jagung, okra rebus, mentimun, dan lain-lain.



Serta, untuk memperkaya rasa, bisa dimasukkan jenis makanan yang garing, seperti caramalized cashew crunch, lentils crunch, sweet potato crisp, dan balado granola crunch. Kemudian, dapat juga dituangkan sambal, bisa sambal bajak, sambal oleg, dan juga sambal matah.



Bahan-bahan yang ada pada salad Betawi memiliki kalori yang sedikit, bahkan nyaris tidak mengandung kalori, sebab semua bahan direbus, tidak digoreng. Penggunaan mayones pada salad Betawi pun dihindari karena mengandung banyak kalori.



Bagi yang penasaran dengan salad Betawi, Anda bisa mendatangi The Betawi Salad yang terletak di Sophaus Menteng, Jalan Teuku Cik Ditiro lt 2.



Selain menyehatkan, salad Betawi juga dikemas dengan rasa dan tampilan yang ciamik, sangat cocok untuk generasi milenial yang ingin hidup sehat.



“Sebagian besar orang mengatakan, 'ih makanan sehat, pasti enggak enak rasanya’ Nah di sini enggak, makanannya dijamin tetap enak.” jelas Vania Wibisono, salah satu owner The Betawi Salad.