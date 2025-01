Saran Anggun untuk Artis Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anggun C. Sasmi sudah memiliki banyak prestasi. Sebagai musikus, ia pernah menjadi pemenang World Music Award. Sebagai seniman, ia pun pernah dinobatkan sebagai Best-Selling Artist Asia Tenggara dengan penjualan album terlaris di luar Asia. Tak hanya itu, Anggun pun saat ini dinobatkan sebagai Duta Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Kini Anggun sudah terkenal di berbagai negara. Ia berharap para generasi penerus bangsa bisa mencontohnya dalam berusaha dan berjuang untuk go internasional. “Saran saya untuk artis muda Asia, jika kamu ingin berhasil di dunia luar sana, pertama, kamu harus kerjakan sesuatu dengan caramu,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Senin, 16 Oktober 2017.



Baca: Anggun Sedang Menyiapkan Album Baru



Ia menuturkan penting buat para talenta muda ini tidak memiliki rasa takut untuk bekerja keras. “Dan yang terpenting menurutku adalah individual yang membuat dirimu adalah kamu,” katanya.



Ia berujar, para seniman muda ini tidak perlu menjadi “Britney-nya Asia”, “Beyonce-nya Asia”, atau “Nicky Minaj-nya Asia”. “Mereka hanya ada satu di dunia, dan hanya ada satu kamu di dunia. Jadilah diri sendiri yang terbaik!”



Baca: Anggun C. Sasmi Suka Perempuan Pintar dan Menginspirasi



Saat ini, Anggun mengaku sedang sibuk. “Sebenarnya saya sibuk sepanjang waktu,” katanya. Anggun menjelaskan, ia baru selesai menggelar tur di Prancis dan Belgia. Saat ini, di tengah kesibukannya itu, ia harus menyelesaikan menulis lagu untuk album barunya.



“Kegiatan ini memakan waktu satu setengah tahun. Cukup melelahkan,” ucapnya.