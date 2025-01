Sayang Anak? Contoh Pangeran William yang Hapal Kesukaan George

TEMPO.CO, Jakarta - Duke of Cambridge alias Pangeran William mengungkapkan film kesukaan putranya, George. Dalam beberapa tahun terakhir, kelucuan Pangeran George memang telah mencuri hati masyarakat yang ingin tahu kabar terbaru dari calon pewaris tahta Inggris itu.



Dilansir Evening Standard, baru-baru ini Pangeran William ditanyai soal kebiasaan menonton putra pertamanya dan juga film apa yang suka ditontonnya berulang-ulang.



"Dia cukup menyukai The Lion King, kami menontonnya beberapa kali," jawab William dalam wawancara yang diunggah di Twitter.



Film Disney 1994 yang berkisah tentang anak singa yang menjadi raja binatang, disebut Evening Standard sebagai tontonan yang tepat bagi anak yang berada di urutan ketiga pewaris tahta Inggris.



"Kami juga menonton Octonauts beberapa kali, dia juga menonton sebagian film Lego, jadi dia menonton film-film seperti itu," kata pangeran William.



Duke of Cambridge juga mengungkapkan dirinya agak kesulitan menjauhkan George dari pesona televisi.



"Menjauhkannya dari televisi adalah kerja keras," imbuh William.



Sebelumnya, suami dari Kate Middleton itu mengungkapkan bahwa anak pertamanya tidak terlalu suka berangkat ke sekolah.



Meski terlihat gugup pada hari pertama sekolah, William mengatakan semangat putranya datang ke sekolah menurun dan sulit untuk membujuknya ke sekolah tiap hari.



"Saya mengantar George ke sekolah dan dia tidak mau masuk," kata Pangeran William pada sesama orangtua saat berkunjung ke Milton Keynes.