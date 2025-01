See You Artinya Apa? Ketahui Penggunaannya dalam Bahasa Inggris

Kata see you berasal dari bahasa Inggris yang berarti “sampai jumpa” atau “sampai bertemu lagi”.

TEMPO.CO , Jakarta - Dalam percakapan sehari-hari, banyak orang mengucapkan kata see you. Ungkapan see you pada dasarnya merupakan percakapan bahasa Inggris yang memiliki arti mendalam dan banyak digunakan dalam berbagai situasi. Untuk itu, berikut akan dikupas arti kata see you, makna, serta cara penggunaannya yang tepat.

- A: “I have to go now. See you!”

- B: “Alright, see you later!”

Ungkapan see you lebih dari sekadar kata perpisahan. Dalam budaya berbahasa Inggris, kata ini sering mencerminkan hubungan sosial dan tingkat keakraban antara pembicara.

Orang yang memiliki hubungan dekat cenderung menggunakan see you dengan nada ramah dan penuh harapan.

Misalnya, seorang teman yang mengucapkan see you memberikan kesan bahwa mereka peduli dan berharap hubungan tetap berlanjut. Sementara itu, dalam konteks profesional, see you tetap bisa digunakan, tetapi biasanya dilengkapi dengan nada yang lebih formal atau sopan.

Ungkapan see you juga sering muncul dalam percakapan teks, media sosial, atau email. Dalam bentuk tulisan, see you tetap mempertahankan makna yang sama. Namun, penutur sering mempersingkatnya menjadi CU dalam pesan informal.

Media sosial: “Can’t wait to meet you tomorrow. CU soon!”

Pesan teks: “Got to go now. CU!”

Contoh penggunaan kata see you di media sosial antara lain:

Contoh: “I’ll finish this task and see you later at the meeting.”

2. See You Tomorrow

Artinya “sampai jumpa besok.” Ungkapan ini digunakan untuk pertemuan yang telah direncanakan pada keesokan hari. Contoh: “Bye! See you tomorrow at school.”

3. See You Soon

Digunakan untuk menyampaikan bahwa seseorang berharap bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama.