Setelah Despacito, Lagu Camila Cabello Populer. Ini Kata Ahli

TEMPO.CO , Jakarta - Lagu Despacito, sempat terdengar di berbagai acara. Lagu latin itu sempat memecahkan rekor baru. Lagu yang dipopulerkan oleh Luis Fonsi dan sempat berkolaborasi dengan penyanyi Justin Bieber ini pernah berada di posisi satu dari tangga lagu Amerika Serikat selama 16 pekan. Prestasi Despacito jauh lebih luar biasa karena lagu-lagu non-Inggris jarang mendominasi pasar AS. Lagu bahasa Spanyol terakhir yang masuk nomor satu adalah Macarena pada tahun 1996.

Kali ini, lagu bernuansa latin kembali populer. Camila Cabello , penyanyi berusia 20 tahun, melalui lagunya yang berjudul Havana telah mencapai nomor 1 di Official Singles Chart Inggris setelah bertengger selama 13 minggu di posisi kedua selama tiga pekan terakhir hingga Jumat 3 November lalu.

Lagu Havana yang dinyanyikan Camila Cabello berkolaborasi dengan Young Thug ini mengalahkan peringkat terbaik sebelumnya, Work From Home yang berada di posisi kedua tahun lalu. Saat menyanyikan Work From Home, Camila masih menjadi anggota Fifth Harmony.