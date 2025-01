Song Joong ki Menikah, #SongSongCouplewedding Langsung Trending

TEMPO.CO, Jakarta - Resmi mengikat janji suci pernikahan, pasangan selebriti Song Joong ki dan Song Hye kyo menjadi perbincangan hangat netizen, #SongSongCouplewedding pun menjadi trending topic tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.



Banyak netizen yang turut berbahagia bahwa pasangan dalam serial TV "Descendants of the Sun" itu akhirnya menjadi pasangan di dunia nyata.



Baca juga:

Panggilan Sayang untuk Si Dia? Intip Hamish Daud dan Raisa

Virus Zika Ditularkan Lewat Seks? Simak Temuan di Florida



Dari unggahan foto netizen, Song Hye-kyo tampak cantik mengenakan gaun putih panjang dengan potongan leher rendah dan potongan lengan baju di atas pergelangan tangan.



Foto Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Blossom Entertainment and UAA

Dalam foto, sambil memegang buket aktris kelahiran 1981 itu tak segan melempar senyum bahagia bersama Song Jong-ki disebelahnya yang mengenakan setelan jas berwarna hitam.



Tidak hanya dipenuhi suka cita, pernikahan SongSongCouple juga penuh haru di mana Song Jong-ki tertangkap kamera mengusap air mata, demikian pula dengan kedua orang tuanya.



Unggahan foto netizen juga memperlihatkan bahwa pernikahan SongSongCouple dihadiri deretan artis papan atas Korea Selatan, diantaranya Jo In-sung, Cha Tae-hyun dan para member Running Man antara lain Lee Kwang-soo, Haha, Ji Suk-jin dan Kim Jong-kook.



Sampai berita ini diturunkan, ada sekitar 34 200 menuliskan #SongSongCouplewedding