Mengapa Drama Cina Digemari Penonton Indonesia

Saat iklan berakhir di momen klimaks, satu-satunya cara untuk mengetahui kelanjutannya adalah mengunduh aplikasi layanan streaming atau over the top (OTT), seperti Dramabox, Flex TV, ReelShort, ShortMax, dan GoodShort.

Awalnya, penonton bisa menonton drama Cina secara gratis hingga episode sepuluh dengan durasi 90 detik per edisi. Begitu hendak membuka episode kesebelas, penonton diarahkan untuk membuka iklan demi mendapatkan lima episode tambahan atau memilih berlangganan agar bisa menonton hingga selesai. Satu judul dracin—sebutan populer drama Cina—bisa terdiri atas 60-100 episode.

Strategi cerita pendek per episode ini terbukti tokcer. Banyak penonton rela merogoh kantong demi mengetahui kisah akhirnya dengan banderol Rp 77-250 ribu per pekan—bandingkan dengan Netflix yang bisa dinikmati seharga Rp 65 ribu per bulan.

Tempo berlangganan aplikasi dracin dua bulan terakhir. Semua aplikasi ramah bahasa Indonesia. Pengelola menyajikan judul dalam bahasa Indonesia, subtitel, bahkan mengganti nama karakter di filmnya dengan nama Indonesia, seperti Yanto.