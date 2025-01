Survei: Ini 4 Kebiasaan Buruk Cara Makan Orang Indonesia

Kebiasaan buruk makan kedua yang dilakukan orang Indonesia adalah makan sambil berjalan. Sebanyak 70 persen responden melakukannya. Ketika Anda berjalan, Anda melakukan begitu banyak aktivitas, seperti memperhatikan arah langkah dan berusaha untuk tidak menabrak sesuatu. Akhirnya Anda nyaris mustahil untuk benar-benar fokus pada apa yang Anda makan, hal ini menghambat Anda dari memproses rasa lapar Anda. Penulis EAT-Q: Unlock the Weight Loss Power of Emotional Intelligence menyimpulkan, berjalan merupakan bentuk latihan (exercise). Akibatnya makan sambil berjalan justru bisa jadi alasan untuk Anda makan lebih banyak setelahnya.

Kebiasaan buruk makan terakhir orang Indonesia adalah melewatkan sarapan. 63 responden mengakui suka melewatkan makan pagi. Psikolog Lucy Jo Palladino, dalam bukunya yang berjudul Find Your Focus Zone: An Effective New Plan to Defeat Distraction and Overload, menyebutkan salah satu penyebab konsentrasi atau fokus Anda terganggu adalah sarapan.