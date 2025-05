Tak Hanya Lezat, Makanan Pembuka Khas Jepang ini Juga Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Cabang restoran ramen asal Jepang, IPPUDO Indonesia, meluncurkan Grand Menu terbarunya yang akan ditawarkan kepada konsumen mulai 2 November mendatang.



Kreasi kuliner terbaru itu dirancang khusus untuk memenuhi selera penikmat kuliner lokal dengan menghadirkan menu-menu halal.



"IPPUDO internasional telah berdiri sejak Oktober 1985, sementara IPPUDO Indonesia sudah berusia satu tahun. Dalam satu tahun ini kami memutuskan untuk menghadirkan Grand Menu untuk IPPUDO Indonesia," kata Takashi Mikami, IPPUDO Regional Operations Consultant, di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2015.



"Kami menghadirkan menu halal spesial untuk konsumen muslim. Ini yang menjadi alasan kami fokus pada bahan dasar ayam dan non-pork," sambung dia. Menurut Marketing Manager IPPUDO Indonesia, Amanda Sihombing, sejak diluncurkannya dua menu ramen halal "100% Pork Free Ramen (Tokyo Shoyu Chicken Ramen dan Spicy Chicken Ramen)" pada Juni lalu, permintaan pelanggan terhadap menu pork free kian meningkat.



Hal tersebut mendorong perubahan pada Grand Menu 2015 terbaru IPPUDO Indonesia yang lebih banyak menawarkan variasi pilihan menu non-pork.



"Grand Menu ini untuk menjawab permintaan konsumen yang tidak dapat menikmati pork," ujar Amanda.



"Appetizer semuanya pork free, sumpit yang digunakan juga menggunakan sumpit menu 100 persen pork free Chicken Ramen," lanjut dia.



IPPUDO Indonesia akan menghadirkan lebih dari 20 menu baru. Dalam temu media, ANTARA News berkesempatan mencicipi lima makanan pembuka (appetizer) halal yang akan ada di Grand Menu IPPUDO Indonesia.



Teriyaki Chicken Salad, tersaji dari sayur-sayuran hijau, termasuk alpukat, dengan potongan ayam. Meski sederhana, layaknya salad pada umumnya, kreasi kuliner tersebut memiliki rasa yang unik, manis dan pedas.



Rasa manis berasal dari potongan daging ayam yang dimasak dengan saus teriyaki, sedangkan rasa pedas didapat dari mayo yang dikombinasikan dengan wasabi.



Tsukune Balls, bakso ayam yang dimasak dengan cara dipanggang. Tidak seperti bakso ayam, selain ukuran yang lebih besar, di dalam hidangan tersebut terdapat potongan tulang rawan ayam yang membuat teksturnya berbeda.



Lebih uniknya lagi, kreasi kuliner tersebut disajikan dengan saus khusus yang didalamnya terdapat kuning telur. Ketika telur diaduk dengan saus, sama sekali tidak terasa amis.



Teba Gyoza, sayap ayam berisi daging cincang dengan bumbu spesial yang direkomendasikan bagi pecinta pedas. Hidangan tersebut disajikan dengan irisan lime yang jika dipadukan akan sedikit meredam rasa pedas dari Teba Gyoza.



Rainbow Ebi Roll, disajikan dalam empat warna yang berbeda. Hidangan yang berisikan timun dan udang goreng bertaburkan telur ikan terbang.



Sake Mentai Rice, nasi yang ditutupi salmon cincang panggang dan telur ikan cod serta potongan nori yang disajikan dalam satu mangkok.



Hidangan tersebut dapat dinikmati dengan cara mencampur dan mengaduknya. Tidak merusak rasa, sebaliknya cara demikian justru menciptakan rasa yang pas dalam mangkok Sake Mentai Rice.



Selain menghadirkan Grand Menu terbaru, IPPUDO Indonesia juga menghadirkan menu take away.



"Selama ini banyak sekali pelanggan yang minta take away, namun kami perlu mempertimbangkan bagaimana keamanan makanan setelah dibawa pulang," kata Amanda.



"Kami benar-benar berusaha agar dapat meluncurkan menu makanan yang dapat dibawa pulang karena harus ada prosedur operasi yang benar, dan akhirnya mulai 2 November nanti, pelanggan dapat membawa pulang ramen untuk dimakan di rumah," tambah dia.

ANTARA