The Story of Kullervo Karya J.R.R. Tolkien Dirilis Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Satu karya awal JRR Tolkien yang memicu penciptaan epos Middle Earth untuk pertama kalinya akan dirilis sebagai novel pada akhir Agustus 2015.

Tolkien mulai membuat The Story of Kullervo, narasi balas dendam kelam, pada 1914 saat dia masih di Universitas Oxford. Meski tulisan itu telah dipublikasikan pada 2010 sebagai bagian dari buku yang disebut Tolkien Studies: Volume 7, pada 27 Agustus cerita itu akan dirilis di Inggris sebagai novel yang berdiri sendiri.

Pengarang Hobbit itu terinspirasi dari Kalevala, puisi Finlandia yang baru saja diterbitkan di Inggris saat dia masih mahasiswa.

Menurut penulis biografi Tolkien, John Garth, sang penulis sangat tertarik sesuatu dari syair mengenai duel penyihir utara dan cinta anak muda, peminum bir dan pengubah bentuk, dan dia memutuskan untuk membuat karya serupa. The Story of Kullervo adalah hasil dari prosa yang diceritakan kembali.

Dia tidak pernah menyelesaikan novel itu, namun belakangan dia menulis bahwa Kullervo adalah awal inspirasi dari upaya menulis legenda yang sesuai dengan bahasa pribadiku yang melahirkan trilogi Lord of the Rings nyaris empat dekade kemudian.

Edisi yang akan datang meliputi manuskrip dan tulisan tentang sajak Finlandia yang menginspirasi Tolkien. Murid Tolkien, Verlyn Fliegar, yang pertama kali menerbitkan Kullervo pada 2010 telah menambahkan beberapa komentar.

Deskripsi plot di Amazon menceritakan tentang pria muda sengsara yang dijual menjadi budak dan bertekad membalas dendam pada penyihir yang membunuh ayahnya.

Kullervo anak dari Kalervo mungkin karakter JRR Tolkien yang paling kelam dan tragis. 'Kullervo Malang', begitu Tolkien menyebutnya, adalah anak sebatang kara tidak beruntung dengan kekuatan supranatural dan takdir tragis.

"Dibesarkan di rumah penyihir hitam Untamo yang membunuh ayahnya, menculik ibunya, dan tiga kali berusaha membunuhnya saat kecil, Kullervo selamat berkat cinta dari saudari kembarnya, Wanona, dan dilindungi kekuatan magis dari anjing hitam, Musti.

"Saat Kullervo dijual ke perbudakan dia bertekad balas dendam pada si penyihir, namun dia belajar bahwa pada satu titik tidak ada jalan melarikan diri dari nasib yang paling kejam."

The Story of Kullervo akan dirilis di AS pada 27 Oktober, demikian Telegraph.

BISNIS