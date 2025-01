Wanita Cenderung Selingkuh di Usia Pernikahan 6 Tahun, Pria?

TEMPO.CO, London - Pernahkah mencurigai pasangan Anda selingkuh? Coba hitung sudah berapa lama usia pernikahan Anda? Jangan-jangan usia pernikahannya sudah memasuki jeda waktu di mana pasangan cenderung berselingkuh.



Seperti yang dilansir dari Metro.co.uk, sebuah penelitian mengungkapkan adanya jendela waktu tertentu di mana orang cenderung melakukan sebuah kebohongan yang berdampak pada perasaan pasangannya.



Studi yang diterbitkan dalam Journal of Sex Research, itu mengamati 423 orang terkait dengan hubungannya dalam jangka panjang. Mereka semua ditanya soal kecurangan yang pernah dilakukan pada pasangannya.



Periset menemukan bahwa wanita yang telah menikah antara enam dan sepuluh tahun lebih cenderung tidak setia.



Disebutkan bahwa wanita cenderung setia pada tahap awal hubungan dan atau setelah mereka menikah selama sepuluh tahun.



Periset percaya bahwa wanita lebih cenderung menyimpang pada enam tahun karena saat itulah mereka mengalami tekanan untuk membesarkan anak dan mendekati usia paruh baya dengan pasangan yang sama.



Sementara pada masa awal perkawinan wanita masih menikmati fase bulan madu, dan setelah sepuluh tahun, pernikahan menjadi lebih kuat dan lebih langgeng.



Studi tersebut juga mengungkapkan kondisi tersebut pada pria. Disebutkan bahwa pria cenderung tidak setia setelah mereka menikah selama 11 tahun atau lebih. Dalam kasus mereka, para periset menganalisa bahwa pada saat itu, pria mengalami krisis paruh baya dan keinginan evolusioner untuk menghasilkan lebih banyak bayi.



Menariknya penelitian ini juga menunjukkan bahwa wanita cenderung setia - terutama jika mereka beragama - dan faktor utama perselingkuhan atau ketidaksetiaan bagi wanita adalah kecemasan seperti mengkhawatirkan hidup sendirian.



Para peneliti, wanti-wanti agar waspada di jeda waktu rawan tersebut. Hubungan yang berat, terutama jika sudah berlangsung selama beberapa dekade. “Wajar jika ada saat-saat keraguan dan perjuangan. Tapi jika Anda bisa bekerja melalui hal itu, Anda bisa memiliki sesuatu yang sangat spesial,” kata salah seorang peneliti.