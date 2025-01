Waspada Hipertensi pada Ibu Hamil, Batasi Konsumsi Garam

TEMPO.CO , Jakarta - Hipertensi pada ibu hamil perlu sangat diwaspadai. Head of Medical Affairs Pyfagroup Carlinda Nekawaty menyarankan agar para ibu hamil perlu membatasi konsumsi natrium ataupun garam dapur pada pola makan mereka. "Garam dapat meningkatkan tekanan darah dan ini sangat membahayakan bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan risiko keguguran, bayi lahir prematur, risiko kerusakan organ, dan risiko terjadinya placental abruption (kondisi plasenta terlepas dari dinding rahim),” katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 24 Januari 2025.

Nutrisi tentu saja hal utama yang perlu didapat para ibu. Ada 3 nutrisi utama yang tidak boleh dilewatkan para ibu.

1. Mengonsumsi Asam folat dan folat

Dikutip pada laman Kementerian Kesehatan, asam folat dan folat merupakan bentuk dari vitamin B-9 dan menjadi nutrisi yang penting dikonsumsi oleh ibu hamil. Folat berperan penting dalam mencegah kecacatan pada bayi selama masa kandungan seperti kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintetis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi yang mampu menurunkan resiko kelahiran prematur. Menurut National Institutes of Health (NIH), 4 makanan dengan kadar folat tertinggi yaitu bayam, hati sapi, asparagus, dan kacang polong hitam

2. Mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D

Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Dikutip dari The American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), ibu hamil memerlukan 1000 miligram kalsium dan vitamin D sebanyak 600 IU per-hari yang diperuntukan untuk pembentukan tulang dan gigi bayi yang kuat. Ibu dapat mengonsumsi makanan seperti susu, beragam jenis ikan air laut dan tawar, telur, keju, dan yogurt.

3. Mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi

Zat besi merupakan nutrisi yang paling penting dipenuhi oleh ibu hamil. Zat besi digunakan untuk membuat hemoglobin yang bertugas untuk membawa asupan oksigen ke jaringan tubuh. Dikutip dari laman resmi kementerian kesehatan, ibu hamil membutuhkan 27 miligram zat besi dalam sehari. Bila ibu hamil kekurangan zat besi dapat berdampak bagi kesehatan si ibu dan janin seperti risiko kelahiran prematur, bayi terlahir dengan berat badan yang rendah, dan depresi pasca persalinan. Dikutip dari The American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG), ibu dapat mengonsumsi makanan seperti daging merah tanpa lemak, unggas, ikan, sereal yang telah diperkaya zat besi, kacang-kacangan, maupun sayuran hijau.