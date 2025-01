Youtube Rewind 2017, Ini Dia Tayangan Video Paling Viral di 2017

TEMPO.CO, California - Youtube baru-baru ini merilis Youtube Rewind 2017 yang berisi tayangan video paling viral 2017 di Youtube.



Video lagu Despacito oleh Luis Fonsi ft Daddy Yankee, James Corden's Carpool Karaoke dan single hit Ed Sheeran's Shape Of You yang merupakan video paling terpopuler menurut Youtube, menjadi tema utama dalam pembuatan Youtube rewind 2017.



Baca juga: 4 Jenis Buaya ala Hotman Paris Hutapea, Aku Buaya Cinta



Youtube Rewind 2017 (Youtube)

Juga ada Fidget spinners, Joe Sugg, YouTuber Zoella's brother, Jake and Logan Paul, American YouTubers dan American comedian, serta TV host Stephen Colbert.



YouTube Rewind yang pertama kali diunggah pada 13 Desember 2010, ini merupakan rangkaian video yang dibuat oleh saluran resmi YouTube. Isinya merupakan rangkaian performa yang menjadi sorotan Youtube yang terjadi pada tahun tersebut. Mulai dari budaya pop, terutama di YouTube, selebritis terpopuler, hingga ke berbagai tema tren yang terjadi sejak awal hingga akhir tahun. Baca: Sandiaga Uno Pakai Lipbalm, Simak Keunikan Kulit pada Bibir



Sampai tulisan ini dibuat, tayangan Youtube Rewind 2017 ini telah banyak mendapat respon. Yaitu 1.55 M views, 3 M Like, dan 1 M tidak Suka.



youtube rewind 2017 (Youtube)

Banyak reaksi memang pada Youtube Rewind 2017 ini, termasuk ketidaksukaan karena dianggap mengabaikan beberapa orang yang konon seharusnya masuk dalam video tersebut. Seperti pencipta konten terkenal PewDiePie dan RiceGum, seharusnya ada dalam video tersebut dan berakting langsung. Baca: 5 Tahun Lalu Orang Indonesia Lebih Sehat? Simak Surveynya



Tapi sejauh ini, dibanding edisi sebelumnya, Yotube Rewind 2017 dianggap paling banyak digandakan ulang, yaitu dengan 202 pembuat konten YouTube, demikian dilansir ndtv.com. Tayangan berdurasi 7 menit ini pun banyak yang menyukai karena keragamanannya. Terutama ending dengan para animator, dan berpikir bahwa Youtube Rewind 2017 ini adalah Rewind YouTube yang paling kreatif.



THESUN | YOUTUBE | NDTV | SDJ