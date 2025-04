5 Tempat Merayakan Songkran di Phuket Thailand

Acara ini digelar pada 12-13 April di Old Town Phuket, Talad Yai, distrik Muang. Dibuka dengan Parade Kebaya Songkran yang ikonik, sebuah perayaan warisan budaya lokal dan dunia. Acaravini juga menampilkan tradisi songkran tradisional, termasuk sedekah, memandikan patung Buddha, dan meminta berkat dari tetua. Selain itu juga terdapat ertunjukan budaya dan kontemporer, serta stan yang menjual barang-barang budaya

Bertema Water Way, Thai Way, festival ini digelar pada tanggal: 12-13 April 2025, di Queen Sirikit 72nd Anniversary Park (Dragon Park), Soi Romanee, Old Town Phuket. Wisatawan dapar merasakan suasana Songkran dengan memakai pakaian Kebaya tradisional dan berjalan-jalan di taman kota yang indah. Lalu menikmati makanan jalanan, kerajinan tangan, dan kesempatan foto yang imersif dengan bilik foto 360°. Pada tanggal 13 April, mulailah Tahun Baru Thailand dengan berbuat kebajikan dengan memberikan sedekah kepada para biksu di Wat Mai Khao