Ada Penerbit Tidak Kenal Namanya, Dee Lestari: Hidup Itu Ujian

Dee membuat keterangan tak kalah jenaka pada unggahan itu. "Hidup memang rangkaian ujian," tulis anggota trio vokal dari Bandung, Rida Sita Dewi ini. Tawaran si pengirim agar Dee menerbitkan buku menunjukkan ketidaktahuan dia terhadap nama besar penulis serial Supernova dan Filosofi Kopi ini. Mungkin si pengirim tidak pernah membaca buku-buku Dee Lestari yang beberapa kali menjadi best seller dan ada yang diadaptasi dalam film ini.

Dewi mulai merilis novel pertamanya, Supernova pada 2001. Supernova selanjutnya menjadi serial lantaran berlanjut hingga Supernova 6 pada 2016. Selain Supernova, Dee juga menerbitkan buku seri Rapijali hingga tiga buku. Di sela Supernova, Dee juga menulis novel non seri, yakni Perahu Kertas dan Aroma Karsa. Ia juga menerbitkan kumpulan cerpen Filosofi Kopi, Rectoverso, Madre, dan Tanpa Rencana.