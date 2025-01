Afgan dan Rossa, Kami Soulmate, Insya Allah Tak Terpisahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Afgan Syahreza, 28 tahun, terkejut ketika kami bertanya, “Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk move on?” Pelantun Sadis itu tahu persis sakitnya ditinggalkan.



“Proses move on itu berat. Kapan kejadiannya saya ditinggalkan seseorang, sudahlah, yang penting saya sudah move on. Saya butuh waktu lama untuk itu,” jawabnya.



Setelah move on, ia dikabarkan memacari Rossa. Bagi Afgan, digosipkan dengan Rossa bukan hal menakutkan karena ada satu hal yang lebih ditakutinya.



Afgan menceritakan kedekatannya dengan Rossa setelah memperkenalkan single baru X di Jakarta, pekan lalu. X hasil kolaborasi Afgan dengan musikus hip-hop asal Malaysia, SonaOne.



Lewat single ini, Afgan bicara cinta, meninggalkan, dan ditinggalkan. Rossa lah yang pertama kali diperdengarkan single ini oleh Afgan.



“Saya kalau ada apa-apa pasti menanyakan pendapat Rossa dulu. Ternyata dia suka dan itu membuat saya lega. Mau mengambil keputusan apa pun, entah urusan pekerjaan atau personal, saya selalu mengobrol dengannya,” ujar Afgan kepada Bintang. Kedekatan Afgan dengan Rossa belakangan menjadi buah bibir.



Ia mengumpamakan hubungannya dengan Rossa layaknya anak kembar. Apa yang terjadi dalam hidupnya sering terjadi pula dalam hidup pelantun Tegar.



“Kami seperti soulmate, kapan hubungan ini diresmikan? Kami tidak tahu. Saya sudah nyaman dengan Rossa,” ujar cowok berkacamata ini mengakui.



Tidak hanya dekat dengan Rossa, Afgan juga dekat dengan Rizky Langit Ramadhan, anak Rossa. Ia menyebut hubungan dengan Rizky, sudah seperti keluarga. Sering ia berbagi cerita tentang aktivitas kesehariannya kepada Rizky. Meski begitu, Afgan enggan memasang target muluk terkait dengan hubungannya dengan Sang Diva.



“Saya dan Rossa sedang menikmati dan menjalani apa yang ada. Kami tidak tahu masa depan bagaimana. At this moment, kami happy. Insya Allah, kami tidak akan terpisahkan. Kita lihat saja nanti, ke depan,” katanya menerangkan.



Afgan optimistis kedekatannya dengan Rossa tidak akan berdampak buruk terhadap karier.



