Anak Krisdayanti Ultah, Aurel Hermansyah Tak Ucapkan Selamat

TEMPO.CO, Jakarta - Krisdayanti menggelar pesta ulang tahun anak pertamanya dari Raul Lemos, Amora yang berusia 4 tahun pada Ahad, 6 September 2015. Pesta yang digelar dengan nuansa warna merah muda itu tak dihadiri kedua kakaknya, Aurel Hermansyah dan Azriel.



"Selamat Pagi, semoga sukses semuanya. Terimakasih Atas Doanya untuk kami, doa yg Sama dr saya untuk Anda semua," tulis KD pagi ini pada foto dia berempat bersama Raul, Amora dan Kellen.



Sebelumnya, pada Sabtu, 5 September 2015, KD mengunggah fotonya bersama Amora yang baru saja dilahirkan.



Di foto itu Krisdayanti menulis, "Doa buat Amora tersayang, semoga menjadi anak sholeha yg selalu menolong Mami dan keluarga dalam kebaikan di dunia dan akherat, semoga Amora selalu dalam lindungan Allah SWT, selamat dunia dan akherat, diberikan hidayah dan ilmu yg manfaat, diberikan kesehatan dan umur dan rejeki yg berkah, menjadi anak yg berbakti dan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Aamiin. SELAMAT ULANG TAHUN Amora.”



Ulang tahun Amora direspons positif oleh Ashanty. Istri Anang Hermansyah itu menggunggah empat foto yang digabung dalam satu frame di Instagram. Keempat foto itu terdiri dari foto saat KD menggendong Arsy yang baru saja lahir dan Amora disampingnya, foto Ashanty bersama Anang sedang menggendong Amora, Ashanty sedang duduk menggendong Amora dengan Aurel di sampingnya, serta foto Ashanty sedang memangku Amora.



"Happy birthday arianha amora lemos, semoga jd anak solehah, tambah cantik, tambah pinter, selalu sayang sm orang tua,, wish u all the best my dear," tulis pada caption.



Sayangnya, kedua kakak Amora, yaitu Aurel dan Azriel sejauh ini belum mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik tirinya itu.



ALIA