Woo Do Hwan dan Park Gyu Young Pamer Liburan di Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Woo Do Hwan dan Park Gyu Young membagikan momen liburan mereka masing-masing di Bali dalam waktu hampir bersamaan. Meski tidak diketahui secara pasti apakah keduanya bertemu di sana, banyak netizen yang menggoda mereka pergi berlibur bersama.



Woo Do Hwan lebih dahulu memamerkan foto dirinya di antara tebing yang diduga mengarah ke Pantai Tanah Barak. Ia mengenakan kemeja dan celana pendek berwarna krem, senada dengan topinya dan kacamata hitam. Dalam keterangan foto yang diunggah pada Senin, 12 Mei 2025 di Instagram, Woo Do Hwan hanya mencantumkan tiga emotikon memakai kacamata hitam. Lee Min Ho Ikut Berkomentar

Menariknya, unggahan ini dikomentari oleh Lee Min Ho. Woo Do Hwan dan Lee Min Ho pernah membintangi drama The King: Eternal Monarch (2020). Woo Do Hwan berperan sebagai kepala pengawal kekaisaran sekaligus sahabat Kaisar Lee Gon yang dimainkan oleh Lee Min Ho.

Lee Min Ho melontarkan pertanyaan yang merujuk pada drama mereka tersebut. "Di mana Anda berada dengan mode pakaian pelindung Anda?" tulis Lee Min Ho di kolom komentar. Mengerti dengan candaan tersebut, Woo Do Hwan kemudian membalasnya, "Yang Mulia, saya datang dalam perjalanan keluarga." Woo Do Hwan Menyukai Foto Park Gyu Young

Sehari setelah Woo Do Hwan, Park Gyu Young mengunggah foto-fotonya saat sedang menikmati sinar matahari di Bali. Ia menikmati makanan dan bersantai di pinggir kolam renang dengan pemandangan alam yang hijau. Dalam unggahan di Instagram pada Selasa, 13 Mei 2025 tersebut, aktris 31 tahun ini hanya menyematkan emotikon matahari pada keterangan foto.

Lee Do Hwan terlihat memberikan tanda suka pada unggahan Park Gyu Young di Bali itu. Netizen juga membanjiri kolom komentar dan mencurigai Woo Do Hwan liburan bersama Park Gyu Young. "Jangan bilang lagi di Bali sama Woo Do Hwan," tulis @mrsdw***. "Wehhh kemaren Dohwan yang di Bali, sekarang dirimu mbaaa.. ada apa gerangan ini???? apakah ada sesuatu yang gak kita semua ketahui?????" tulis @blueeebe***. "Otak jahat banget masa langsung mikir dia liburan saa Woo Dohwan," tulis @intanrt***.