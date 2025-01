Begini Cara Bella Hadid dan Drake Mengakhiri Hubungan

TEMPO.CO, Los Angeles - Hubungan Bella Hadid dengan Drake dikabarkan sudah berakhir. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Perpisahan itu bermula dari Drake yang mengirim pesan pendek melalui telepon genggam kepada Bella untuk tak lagi bersama.



Pasangan ini mulai ketahuan berpacaran pada Oktober lalu atau setahun setelah Bella putus dari penyanyi The Weeknd, 27 tahun. Namun, seperti dilansir US Weekly, kini Bella dan Drake saling bermusuhan.