TEMPO.CO , Jakarta: Hari ini, Jumat 11 September 2015 Bon Jovi akan menggelar konser di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Konser kali ini bertajuk Bon Jovi Live!



Dalam perjalanan karirnya, Bon Jovi merupakan grup musik asal Sayreville, New Jersey, Amerika Serikat. Saat ini, anggota band yang berdiri tahun 1983 ini hanya tinggal Jon Bon Jovi (vokal), David Bryan (keyboard) dan Tico Torres (drum). Sementara itu, anggota tidak resminya adalah Hugh Mc Donald (bas) dan Phil X (gitar). Band ini diperkirakan sudah menjual 40 juta kopi album di Amerika Serikat dan 120 juta kopi album di seluruh dunia.



Bon Jovi telah beberapa kali mengalami perombakan personel diantarnya Alec John Such yang dipecat pada 1994 yang kemudian digantikan oleh Hugh McDonald. Selain itu, hengkangnya sang gitaris, Richie Sambora, pada 2013, yang kemudian digantikan oleh Phil X.



Isu hengkangnya Richie Sambora mulai tercium ketika ia tidak menuntaskan tur Bon Jovi "Because We Can" pada 10 Februari-17 Desember 2013. Ia terakhir kali terlihat pada 17 Maret 2013 ketika konser berlangsung di Lubbock, Amerika Serikat. November 2013, Richie lalu membuat pernyataan keluar dari Bon Jovi dengan alasan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.



Hengkangnya Richie dari Bon Jovi serasa masih membekas di hati para penggemarnya. Pasalnya, musisi berusia 56 tahun ini merupakan salah satu motor penggerak Bon Jovi. Dalam perjalanan karirnya bersama Bon Jovi, pria bernama lengkap Richard Stephen Sambora ini ikut berkontribusi dalam penulisan lagu seperti Have A Nice Day, I'll be There For You, Keep The Faith, Everyday, dan beberapa lagu lainnya. Tak hanya itu, ia dan Jon Bon Jovi pernah dianugerahi Songwriter Hall of Fame pada 2009.



Runaway merupakan lagu yang membuat Bon Jovi dikenal publik. Pada tahun 1984, lagu ini berhasil dimainkan di radio. Pada tahun yang sama, Bon Jovi merilis album perdana dengan judul Bon Jovi, kemudian disusul dengan album 7800 Fahrenheit pada 1985. Sayangnya, kedua album tersebut tidak menorehkan prestaso yang gemilang.



Bon Jovi baru mendapat pengakuan lewat album ketiga mereka yang rilis pada 1986, Slippery When Wet, dengan hit lagu-lagu populernya seperti You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer, Wanted Dead or Alive, dan Never Say Good Bye. Setelah itu, disusul dengan album New Jersey (1988) dan Keep The Faith (1992), yang juga sukses meraih kesuksesan internasional.



Bon Jovi sempat vakum sejak 1989. Pada masa inilah Jon Bon Jovi sibuk dengan karir solonya. Selain sukses membuat 2 album solo yang bertajuk Blaze of Glory dan Destination Anywhere, Jon juga berkesempatan untuk bermain film Young Guns II. Dalam film ini juga, ia berhasil memenangkan menorehkan prestasi dengan memenangkan penghargaan Academy Award dalam kategori soundtrack terbaik, Blaze of Glory.



Berbeda dengan kebanyakan grup 80-an Bon Jovi tidak tumbang digerus zaman. Selama 32 tahun berkarya, band ini mampu bertahan dari dominasi musik baru yang muncul berikutnya.



Tak hanya itu, Bon Jovi juga merupakan salah satu band yang paling rajin tur. Sampai saat ini, Bon Jovi telah mengelar lebih dari 2.900 konser di lebih dari 55 negara di hadapan lebih dari 37 penonton. Tak heran jika band ini telah dianugrahi berbagai penghargaan mulai dari penghargaan Music Hall of Fame Inggris (2006), penghargaan Merit di American Music Awards (2004), dan Grammy Award (2007) lewat kolaborasinya bersama Jennifer Nettles dalam single Who Says You Can’t Hope.



Tahun ini, Bon Jovi menggelar konser tak hanya di Jakarta, Indonesia, tapi juga di Cina (Shanghai dan Beijing), Malaysia (Kuala Lumpur), Singapura (Singapura), Seoul (Korea Selatan), Macau, Taipei (Taiwan), Abu Dhabi (UEA), dan Tel Aviv (Israel).



