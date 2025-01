Britney Spears Girang Lukisan Bikinannya Laku 10 Ribu Dolar AS

TEMPO.CO , Los Angeles - Britney Spears baru-baru ini mengunggah sebuah video yang memperlihatkan keahliannya melukis di Instagram pribadinya. Di video itu, aktris berusia 35 tahun itu asyik melukis di atas kanvas di sebuah taman. Video dengan latar musik instrumen Rondo Alla Turca dari Mozart, itu diberi judul Sometimes you just gotta play!!! Baca: Britney Spears Jadi Nama Fasilitas Perawatan Kanker

Setelah menyelesaikan karya seninya, Britney kemudian meletakkan lukisan cat air berupa tiga bunga merah muda dan dua bunga biru itu untuk dijual di konser hiburan Vegas Cares. Vegas Cares merupakan acara untuk mengumpulkan dana bagi para korban penembakan di Las Vegas beberapa waktu lalu. Dalam pesan video saat konser, Britney menyatakan bahwa lukisan itu merupakan awal yang baru.



"Saya sangat bangga ditelpon Vegas sebagai rumah kedua saya dan saya senang berpartisipasi dalam pertunjukan Vegas Cares ini," katanya. "Bunga-bunga dalam lukisan saya merupakan awal yang baru, dan dalam semangat itulah kami bergerak maju. Semua hasil dari penjualan itu untuk Vegas Care Memorial . Saya menghargai kebaikan dan kemurahan hati Anda - Saya mencintaimu, Vegas." Lukisan karya Britney Spears. INSTAGRAM



Lukisan itu akhirnya terjual ke reporter hiburan Robin Leach, yang dikenal lewat acara Lifestyles of the Rich and Famous, seharga US$ 10.000. Merayakan kemenangannya, Robin kemudian berfoto bersama karya seni tersebut.



Gambar tersebut kemudian dibagikan di Instagram oleh kolumnis Post-Journal-Conrad John Katsilometes. Dia memberi judul, "Ini #RobinLeach, yang baru saja melelang karya @britneyspears ini untuk dirinya sendiri! Ya, momen US$ 10K yang bagus."



Sebelum ini, Britney telah menyumbangkan US$ 1.000.000 dari penjualan karcisnya dari konser "Piece of Me" ke Kampus Britney Spears Nevada Childhood Cancer Foundation. Para penyanyi lagu "Gimme More" menghadiri pembukaan kampus pada Sabtu, 4 November 2017.



"Saya sangat senang bisa berdiri di sini untuk kampus NCFF baru kami. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas kemurahan hati mereka dalam mewujudkannya,"kata Britney Spears dalam acara tersebut.



FF | ALIA