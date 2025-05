TEMPO.CO, Jakarta - Calvin Harris, mantan kekasih Taylor Swift, terlihat berpesta bersama Kim Kardashian pada Sabtu, 23 Juli 2016.



Pertemuan mereka langsung membuat heboh karena hubungan Calvin Harris dan Kim Kardashian tengah panas dengan Taylor Swift.



Calvin Harris dan Kim Kardashian sama-sama menghadiri pesta ulang tahun penyanyi Jennifer Lopez yang ke-47 tahun di villa Caesars Palace, Amerika Serikat.



Calvin Harris, Kim Kardashian, dan Jennifer Lopez bahkan terlihat berfoto bersama, seperti yang diunggah rapper French Montana di media sosial.



Selain itu, Calvin Harris baru-baru ini mengunggah video lip-sync lagu Kanye West, suami Kim Kardashian, di akun Snapchat miliknya.



Pasangan Kim Kardashian dan Kanye West berseteru dengan Taylor Swift karena masalah lirik lagu Famous milik Kanye West. Taylor Swift merasa tidak setuju dengan lirik lagu Kanye West itu, yang mengacu pada dirinya dengan menyebutkan, “saya membuat 'perempuan itu' terkenal”.



Namun, istri Kanye West, Kim Kardashian, membantah hal tersebut dengan mengunggah percakapan telepon antara Kanye West dan Kim Kardashian di akun Snapchat miliknya.



Rekaman itu menunjukkan Kanye West sedang menerangkan lirik lagu Famous yang disambut hangat Taylor Swift.



Namun rekaman tersebut tidak menunjukkan Kanye West meminta izin terhadap bagian lirik yang dipermasalahkan Taylor Swift.



Kekasih Tom Hiddleston itu menyebut pasangan Kim Kardashian dan Kanye West melakukan “pembunuhan karakter” terhadap dirinya.



Sementara itu, hubungan Taylor Swift dan Calvin Harris sendiri juga tengah panas setelah mereka putus. Calvin Harris mengaku "sakit hati" pada Swift yang menggambarkan dia dengan buruk dalam lagu This is What You Came for, lagu tentang Calvin Harris yang ditulis oleh Taylor Swift.



TABLOID BINTANG.COM