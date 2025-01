Dalyce Curry, Mantan Aktris Hollywood 1950-an Tewas dalam Kebakaran Los Angeles

Polisi menyarankan Kelley untuk mencari informasi lebih lanjut di Pasadena Civic Center, tempat pengungsian bagi mereka yang terdampak kebakaran. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga Curry. Mereka berupaya mendapatkan kabar tentang Curry sembari menelusuri sisa-sisa kebakaran yang melalap kawasan tersebut. Pada Jumat, 10 Januari, seorang anggota Garda Nasional mengawal Kelley menuju rumah nenek buyutnya yang telah hancur. "Segalanya hilang, kecuali mobil Cadillac birunya," ujar Kelley.

Perjalanan Karier di Hollywood

Curry memiliki karier singkat di Hollywood. Berkat bantuan ibu baptisnya, Madame Sul-Te-Wan—ia menjadi aktris kulit hitam pertama yang menandatangani kontrak film di Hollywood. Ia memulai karier aktingnya di Hollywood pada 1940-an, pernah tampil dalam film-film klasik seperti The Ten Commandments (1956), The Blues Brothers (1980), serta Lady Sings the Blues yang dibintangi aktris kawakan Diana Ross.