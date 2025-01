Di Film Terbaru, Julie Estelle Baku Hantam dengan Dian Sastro

TEMPO.CO, Jakarta -Aktris Julie Estelle terlibat dalam proyek film bertajuk The Night Comes From Us. Dalam film itu, Julie Estelle beradu peran dengan Joe Taslim, Dian Sastrowardoyo, dan Hannah Al Rashid.



Julie membocorkan, proses syuting The Night Comes From Us sudah selesai dan akan tayang tahun depan.

"Dalam film ini saya beradu akting dengan Dian Sastrowardoyo dan Hannah Al Rashid. Saya baku hantam dengan mereka," beber Julie Estelle di Jakarta Selatan, pekan ini.



Julie lanjut menuturkan dirinya sudah selesai menjalankan proses dubbing dan film masuk ke tahap final cut. "Terakhir kami syuting Maret tahun ini. Tahap post production film action lebih lama dari film drama baik penyuntingan, efek visual, maupun ilustrasi musik."



Membintangi film action bukan hal baru bagi Julie Estelle. Sebelumnya, ia tampil dalam The Raid 2: Berandal dan Headshot. Dalam film itu, ia bertarung melawan laki-lakmi Kini, Julie Estelle meladeni Dian Sastrowardoyo dan Hannah Al Rashid. Seperti apa rasanya?



"Rasanya baku hantam dengan Dian dan Hannah? Sakit Selama ini adegan bertarung selalu dengan cowok. Kalau dengan cewek emosi dan koreografinya mesti lebih hati-hati," papar Julie.



Julie Estelle menambahkan, proses latihan fisik mereka bertiga juga termasuk membangun chemistry. "Stamina benar-benar diuji. Memar dan lebam menjadi sangat menantang. Sulit dan melelahkan tapi menyenangkan."



TABLOIDBINTANG.COM