Gene Hackman dan Istri Ditemukan Meninggal, Polisi Selidiki Penyebabnya

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor kawakan Gene Hackman dan istrinya, pianis klasik Betsy Arakawa, ditemukan meninggal di kediaman mereka di Santa Fe, New Mexico, pada Rabu siang, 26 Februari 2025 waktu setempat. Menurut laporan Variety , Kantor Sheriff Santa Fe County telah mengkonfirmasi kabar tersebut pada Kamis malam, 27 Februari 2025.

Gene Hackman berpulang pada usia 95 tahun. Betsy Arakawa , yang dinikahinya sejak 1991, berusia 63 tahun. Menurut Sheriff Adan Mendoza, tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam kematian pasangan itu. “Yang bisa saya katakan adalah kami masih dalam tahap awal penyelidikan kematian, menunggu persetujuan surat perintah penggeledahan,” ujar Mendoza kepada Santa Fe New Mexican .

Dilansir dari Daily Mail, kariernya dimulai sejak 1960-an dan melejit lewat perannya sebagai Buck Barrow dalam Bonnie and Clyde (1967). Sejak saat itu, ia terus membintangi berbagai film besar seperti Superman (1978), Mississippi Burning (1988), The Royal Tenenbaums (2001), dan Get Shorty (1995).