TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Rossa selalu tertutup soal kehidupan pribadinya. Setelah hidup sendiri selama tujuh tahun, tersebar kabar bahwa ibu satu anak itu telah menikah dengan salah satu anggota keluarga Kerajaan Pahang, Malaysia. "Saya seperti terkena fitnah," kata Rossa.



Kabar pernikahan kedua Rossa mencuat ke permukaan lantaran harian Metro Malaysia memuat berita tersebut. Dalam media cetak, tersebut tertulis kalimat Rossa Kahwin Kerabat? Menurut harian Malaysia ini, gosip itu sudah beredar dua tahun.



Dunia maya seketika heboh. Pengikut Rossa pun bertanya soal kebenaran berita tersebut. Rossa tak tinggal diam. Dalam akun Instagram-nya dia mengunggah koran yang berisi foto serta berita tersebut.



"Baru-baru ini ada artikel di koran Malaysia yang menuliskan bahwa saya sudah menikah. So, I guess I need to say some words. Dear, Cik Pang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya menulis tentang saya dan doa untuk kebahagiaan saya. Tetapi, ketika saya membaca, rasanya saya seperti terkena fitnah karena saya tidak pernah bermesraan dengan siapa pun di hotel seperti yang disebutkan," tulis Rossa.



"Terakhir saya ke Serawak adalah untuk memberi persembahan Chinese New Year. Jikalau ada foto yang menunjukkan hal tersebut, please share. Tapi jika tak ada bukti, tak elok untuk dituliskan sebagai berita, karena saya merasa dirugikan. Terima kasih dan semoga ada goodwill untuk memperbaiki hal yang tidak baik ini. Salam,” begitu dituliskan Rossa, Senin, 8 Agustus 2016.



